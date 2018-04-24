«Произошел обрыв кабеля»: в «ЛНР» «лег» Vodafone

Сегодня утром в оккупированном Луганске пропала мобильная связь украинского оператора Vodafone.

Местные жители сообщают, что мобильной связи нет примерно с 10:45.:

«Дозвониться невозможно, связи нет вообще в городе. Причины не сообщают»

«11.00 Алчевск, МТС нет, Лугаком чот еще брыкается. Кировск МТС умер»

«Блин, в Алчевске действительно нету. Я и не знал))»

«МТС слег совсем, что опять уже случилось??».

Пресс-секретарь мобильного оператора Vodafone Ukraine Виктория Павловская сообщила, что произошел обрыв кабеля. Также, она добавила: «Причины в данный момент выясняем».

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