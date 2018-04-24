Путин поддержал объединение систем «ЭРА-ГЛОНАСС», «Система—112» и «Безопасный город»

В ходе рабочей встречи с вице-премьером Дмитрием Рогозиным президент РФ Владимир Путин поддержал его предложение технически объединить системы «ЭРА-ГЛОНАСС», «Система—112» и «Безопасный город». Об этом сообщает ТАСС.

Президент отметил, что, учитывая положительные результаты внедрения ГЛОНАСС в различных сегментах, объединение будет полезным. К одному из таких результатов Путин отнес снижение смертности на дорогах на 32%.

Рассказывая главе государства о результатах применения космических технологий для обеспечения безопасности на дорогах, вице-премьер отметил, что считает такое объединение «технически возможным». По его словам, это будут единые колл-центры, то есть, если ГЛОНАСС будет внедрен в этих системах, то будет совершен переход от «Безопасного города» к «Умному городу».

Рогозин также напомнил, что, когда система «ЭРА-ГЛОНАСС» только начала внедряться, был принят закон, требующий, чтобы все автомобили, которые ввозятся в Россию, были оснащены этой системой. Он отметил, что в настоящее время в российской авиации «более 600 иностранных бортов». По мнению вице-премьера, закупаемые за рубежом самолеты тоже должны оснащаться ГЛОНАСС, а не использовать GPS. Президент поддержал это предложение.

Также первый зампред правительства рассказал, что в этом году системой ГЛОНАСС будут оснащены все морские порты Крыма.