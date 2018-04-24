РКН отверг связь нового приказа о блокировках с Telegram

Новая версия проекта приказа Роскомнадзора «Об утверждении порядка идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам» не связана с процессом блокировки мессенджера Telegram на территории России, пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе регулятора.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что размещенный на портале правовой информации проект приказа расширяет перечень оснований для внесения сайтов в реестр запрещенных ресурсов для блокировки — таким основанием могут стать, в случае вступления приказа в силу, судебные решения и постановления по делам об административных правонарушениях.

Эксперты предположили, что этот шаг вызван трудностями при блокировке Telegram, с которыми столкнулось ведомство: пошла вторая неделя с объявления о начале процесса закрытия мессенджера, однако его аудитория сократилась не более чем на 3%.

В пресс-службе Роскомнадзора утверждают, что приказ «никакого отношения к ситуации вокруг Telegram не имеет», а также заявляют: «Цель приказа — формирование правовых оснований для внесения доменных имен интернет-ресурсов в реестры для блокировки операторами связи, если в соответствующих решениях судов и иных уполномоченных органов содержатся технические ошибки».

Речь идет о случаях, когда «написание указателей доменных имен в решениях судов и иных уполномоченных органов содержат технические ошибки (ошибка в букве, слэш направлен не в ту сторону и т.д.)», что мешает внести сайт в реестр запрещенных ресурсов, а «на основании приказа специалисты Роскомнадзора будут вправе вносить в реестр правильный указатель интернет-ресурса», поясняют в ведомстве.