Отношения становятся счастливым не потому, что люди так здорово ладят друг с другом, а потому, что они упорно преодолевают те моменты, где они не ладят. Мы с моей Мариной сегодня летим в Питер. А самое интересное в этом, что летим мы, наконец знакомиться с моей любимой Мамой. Да и вообще пора познакомить Маришу со всеми своими близкими. Хоть и есть лёгкий тремор, но я уверен, что все пройдёт просто бомбически.
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Новости » Шоу-бизнес » Роман Капаклы и Марина Африкантова отправились в Питер
Роман Капаклы и Марина Африкантова отправились в Питер
Добавлено: 24 апр 2018 в 15:18, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 24 апр 2018 в 15:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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