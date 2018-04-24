Роман Капаклы и Марина Африкантова отправились в Питер

Отношения становятся счастливым не потому, что люди так здорово ладят друг с другом, а потому, что они упорно преодолевают те моменты, где они не ладят. Мы с моей Мариной сегодня летим в Питер. А самое интересное в этом, что летим мы, наконец знакомиться с моей любимой Мамой. Да и вообще пора познакомить Маришу со всеми своими близкими. Хоть и есть лёгкий тремор, но я уверен, что все пройдёт просто бомбически.