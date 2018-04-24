Роман Капаклы и Марина Африкантова отправились в Питер

Показать меню
Актуально
Военный ВСУ погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, четверо ранены: спикер - 16:35 Военный ВСУ погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, четверо ранены: спикер «АТО» сообщил о потерях Социал-демократическую партию Германии впервые возглавила женщина - 17:39 Социал-демократическую партию Германии впервые возглавила женщина В ДНР анонсировали уголовное дело против военных НАТО - 17:45 В ДНР анонсировали уголовное дело против военных НАТО Макрон предостерег от наивности в отношении «сильного и умного» Путина - 17:45 Макрон предостерег от наивности в отношении «сильного и умного» Путина Захарова допустила отмену виз для граждан Грузии - 17:45 Захарова допустила отмену виз для граждан Грузии Число задержанных в Ереване достигло 228 человек - 17:46 Число задержанных в Ереване достигло 228 человек Трамп отверг уступки в переговорах с КНДР - 17:46 Трамп отверг уступки в переговорах с КНДР Под Тверью опрокинулся автобус, есть пострадавшие - 18:00 Под Тверью опрокинулся автобус, есть пострадавшие Мельникова: ремикс на Despacito для вольных упражнений сделали сами - 18:04 Мельникова: ремикс на Despacito для вольных упражнений сделали сами Сборная Северного флота завоевала кубок хоккейного чемпионата Мурманской области - 18:11 Сборная Северного флота завоевала кубок хоккейного чемпионата Мурманской области В США мужчина без одежды устроил стрельбу в кафе, трое погибших - 18:28 В США мужчина без одежды устроил стрельбу в кафе, трое погибших Виктор Литвинов и Татьяна Мусульбес знакомы уже больше двух лет - 18:32 Виктор Литвинов и Татьяна Мусульбес знакомы уже больше двух лет В морских глубинах обитает десятирукое существо – ученые - 18:46 В морских глубинах обитает десятирукое существо – ученые Звездный Instagram: встречи с друзьями, fashion-заметки, путешествия и съемки - 18:56 Звездный Instagram: встречи с друзьями, fashion-заметки, путешествия и съемки «Он сильный и умный. Но не наивный», — Макрон заявил, что с Путиным нельзя - 19:15 «Он сильный и умный. Но не наивный», — Макрон заявил, что с Путиным нельзя проявлять слабость Ольга Бузова вышла в свет в «эксклюзивном» платье за 5 млн – пользователи Сети - 19:43 Ольга Бузова вышла в свет в «эксклюзивном» платье за 5 млн – пользователи Сети высмеяли шоувумен Россия заняла последнее место на этапе Еврохоккейтура в Чехии - 19:46 Россия заняла последнее место на этапе Еврохоккейтура в Чехии
» » Роман Капаклы и Марина Африкантова отправились в Питер

Роман Капаклы и Марина Африкантова отправились в Питер


Добавлено: 24 апр 2018 в 15:18, Категория: Шоу-бизнес
Роман Капаклы и Марина Африкантова отправились в Питер
Отношения становятся счастливым не потому, что люди так здорово ладят друг с другом, а потому, что они упорно преодолевают те моменты, где они не ладят. Мы с моей Мариной сегодня летим в Питер. А самое интересное в этом, что летим мы, наконец знакомиться с моей любимой Мамой. Да и вообще пора познакомить Маришу со всеми своими близкими. Хоть и есть лёгкий тремор, но я уверен, что все пройдёт просто бомбически.

Материалы по теме:

Роман Капаклы не смог познакомить Марину Африкантову со своей мамой
Роман Капаклы и Марина Африкантова возвращаемся к истокам своих отношений
Роман Капаклы не привык обсуждать личную жизнь с мамой
Роман Капаклы объяснил, почему не берет Марину Африкантову с собой в Питер
Добавлено: 24 апр 2018 в 15:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Минфин США пообещал снять санкции с «Русала» без Дерипаски

Минфин США пообещал снять санкции с «Русала» без Дерипаски

Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к странице Google.ru

Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к странице Google.ru

Премьер Армении Саргсян подал в отставку

Премьер Армении Саргсян подал в отставку

Жена принца Уильяма родила сына

Жена принца Уильяма родила сына

Новости России
еще новости
Путин поддержал объединение систем «ЭРА-ГЛОНАСС», «Система—112» и «Безопасный город»

Путин поддержал объединение систем «ЭРА-ГЛОНАСС», «Система—112» и «Безопасный город»

Кадыров знает племянника 20 лет и любит больше родных детей

Кадыров знает племянника 20 лет и любит больше родных детей

Лондон ответил на вопросы Москвы по делу Скрипалей

Лондон ответил на вопросы Москвы по делу Скрипалей

Параноидальный бред: Милонов раскритиковал идею Киева вернуть три миллиона украинцев

Параноидальный бред: Милонов раскритиковал идею Киева вернуть три миллиона украинцев

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Уже более 10 000 работ предоставлено на конкурс Nikon «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ»

Уже более 10 000 работ предоставлено на конкурс Nikon «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ»

Роман Капаклы и Марина Африкантова отправились в Питер

Роман Капаклы и Марина Африкантова отправились в Питер

Хавьер Бардем встал на защиту Вуди Аллена

Хавьер Бардем встал на защиту Вуди Аллена

Ким Кардашьян поддержала бархатную революцию в Армении

Ким Кардашьян поддержала бархатную революцию в Армении

Новости политики
еще новости
Кадыров считает разговоры о третьей мировой войне политическими играми

Кадыров считает разговоры о третьей мировой войне политическими играми

Кадыров лично накажет Трампа и Меркель, он рассказал как

Кадыров лично накажет Трампа и Меркель, он рассказал как

Крейсеру «Адмирал Кузнецов» станет еще проще пугать Англию

Крейсеру «Адмирал Кузнецов» станет еще проще пугать Англию

Посол США в России сравнил Владивосток с Калифорнией

Посол США в России сравнил Владивосток с Калифорнией

Новости экономики
еще новости
В Греции предложили эффектный способ снять западных санкции с Крыма

В Греции предложили эффектный способ снять западных санкции с Крыма

МВФ назвал основные угрозы для мировой экономики

МВФ назвал основные угрозы для мировой экономики

Центробанк пообещал россиянам небывалый рост зарплат

Центробанк пообещал россиянам небывалый рост зарплат

Повышение минималки: в МВФ сделали резкое заявление

Повышение минималки: в МВФ сделали резкое заявление

Новости общества
еще новости
Подразделения ПВО бригады береговой обороны Черноморского флота завершили выполнение задач полевого выхода

Подразделения ПВО бригады береговой обороны Черноморского флота завершили выполнение задач полевого выхода

Экипажи армейской авиации ЗВО учились уходить от ПВО условного противника

Экипажи армейской авиации ЗВО учились уходить от ПВО условного противника

В Хабаровском крае расчеты ЗРПК «Панцирь» отразили атаку БЛА условных террористов

В Хабаровском крае расчеты ЗРПК «Панцирь» отразили атаку БЛА условных террористов

Придется раскошелиться: Киеву рассказали, как «забрать» украинцев из России

Придется раскошелиться: Киеву рассказали, как «забрать» украинцев из России

Происшествия
еще новости
Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

Новости Украины
еще новости
«Каирнаш»: в магазинах ОРЛО продают апельсины с надписью «сделано в ЛНР»

«Каирнаш»: в магазинах ОРЛО продают апельсины с надписью «сделано в ЛНР»

В зоне АТО неожиданно скончался подполковник ВМС

В зоне АТО неожиданно скончался подполковник ВМС

«Произошел обрыв кабеля»: в «ЛНР» «лег» Vodafone

«Произошел обрыв кабеля»: в «ЛНР» «лег» Vodafone

«Повсюду русофобия»: Лавров раскритиковал заявления G7

«Повсюду русофобия»: Лавров раскритиковал заявления G7

Мировые новости
еще новости
Один из главарей донецких боевиков отметился провокационным заявлением в отношении Киева

Один из главарей донецких боевиков отметился провокационным заявлением в отношении Киева

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 39

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 39

Страны

Страны "Большой семерки" оценили поведение КНДР

Ведущие судоходные компании мира отказываются от сотрудничества с Россией

Ведущие судоходные компании мира отказываются от сотрудничества с Россией




Лента новостей
Хавьер Бардем встал на защиту Вуди Аллена - 15:07 Хавьер Бардем встал на защиту Вуди Аллена«Газпром» отверг односторонний отказ от транзита газа через Украину - 15:05 «Газпром» отверг односторонний отказ от транзита газа через УкраинуViber столкнулся с проблемами из-за блокировки Telegram - 15:04 Viber столкнулся с проблемами из-за блокировки TelegramВ латвийских банках не нашли счетов дочерей Путина - 15:04 В латвийских банках не нашли счетов дочерей ПутинаЯйцо гигантской птицы более полувека пролежало забытым в запаснике музея - 15:04 Яйцо гигантской птицы более полувека пролежало забытым в запаснике музеяЖурналисты узнали о подготовке En+ и «Русала» к санкциям США - 15:04 Журналисты узнали о подготовке En+ и «Русала» к санкциям СШАСовладелец «ВСМПО-Ависма» назвал вредителями авторов закона о контрсанкциях - 15:04 Совладелец «ВСМПО-Ависма» назвал вредителями авторов закона о контрсанкциях"Северсталь" продлила партнерское соглашение с клубом ВХЛ "Ижсталь" - 15:00 Газпром не собирается продлевать контракт с Нафтогазом - 14:55 Газпром не собирается продлевать контракт с НафтогазомКремль продолжит содействие урегулированию на Корейском полуострове — МИД РФ - 14:53 Кремль продолжит содействие урегулированию на Корейском полуострове — МИД РФ“Динамо Киев” получит серьезное усиление на ближайший матч чемпионата Украины - 14:40 “Динамо Киев” получит серьезное усиление на ближайший матч чемпионата УкраиныКадыров считает разговоры о третьей мировой войне политическими играми - 14:28 Кадыров считает разговоры о третьей мировой войне политическими играмиПодразделения ПВО бригады береговой обороны Черноморского флота завершили выполнение задач полевого - 14:21 Подразделения ПВО бригады береговой обороны Черноморского флота завершили выполнение задач полевого выходаIBF: ведем поиски претендента на бой с чемпионом Артуром Бетербиевым - 14:00 IBF: ведем поиски претендента на бой с чемпионом Артуром Бетербиевым
Последние новости
Уже более 10 000 работ предоставлено на конкурс Nikon «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ» - 16:08 Уже более 10 000 работ предоставлено на конкурс Nikon «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ» В лонг-лист «Большой книги» вошли Глуховский и Пелевин - 16:01 В лонг-лист «Большой книги» вошли Глуховский и Пелевин В Иркутске отменили книжный фестиваль из-за санкций против «Русала» - 16:01 В Иркутске отменили книжный фестиваль из-за санкций против «Русала» Mail.ru Group опровергла помощь Роскомнадзору в блокировке Telegram - 16:00 Mail.ru Group опровергла помощь Роскомнадзору в блокировке Telegram В ГИБДД предложили разыгрывать номера авто на аукционах - 16:00 В ГИБДД предложили разыгрывать номера авто на аукционах Россия прекратит финансировать ГЛОНАСС в 2018 году - 16:00 Россия прекратит финансировать ГЛОНАСС в 2018 году СМИ анонсировали уход Шувалова из кабмина - 15:59 СМИ анонсировали уход Шувалова из кабмина «Каирнаш»: в магазинах ОРЛО продают апельсины с надписью «сделано в ЛНР» - 15:49 «Каирнаш»: в магазинах ОРЛО продают апельсины с надписью «сделано в ЛНР» Путин поддержал объединение систем «ЭРА-ГЛОНАСС», «Система—112» и «Безопасный город» - 15:42 Путин поддержал объединение систем «ЭРА-ГЛОНАСС», «Система—112» и «Безопасный город» На Донбассе погиб «героический» подполковник ВСУ (ВИДЕО) - 15:35 На Донбассе погиб «героический» подполковник ВСУ (ВИДЕО) В зоне АТО неожиданно скончался подполковник ВМС - 15:32 В зоне АТО неожиданно скончался подполковник ВМС Названы 9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой: никогда так не делай - 15:28 Названы 9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой: никогда так не делай Роман Капаклы и Марина Африкантова отправились в Питер - 15:18 Роман Капаклы и Марина Африкантова отправились в Питер
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"