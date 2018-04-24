Роскомнадзор решил расширить основания для блокировки из-за Telegram

Роскомнадзор опубликовал проект собственного приказа, который позволит ведомству блокировать интернет-ресурсы по судебному решению, если речь идет об административных делах.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что это нужно для введения в правовое поде последних действий Роскомнадзора по блокировке Telegram.

«Вероятно, в надзорном ведомстве поняли, что блокировка всех IP-адресов происходит на весьма сомнительных основаниях, и решили оперативно и непублично устранить этот пробел и, таким образом, подвести правовую базу под свои действия», — заявила изданию директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.

13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram из-за отказа мессенджера передать ФСБ средства декодирования сообщений. С 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать мессенджер, а когда это не помогло — под блокировку попали миллионы IP-адресов облачных сервисов Amazon и Google. Тем не менее, Telegram все еще исправно работает у многих пользователей.