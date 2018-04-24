Россия прекратит финансировать ГЛОНАСС в 2018 году

Президент РФ Владимир Путин встретился с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Тот проинформировал главу государства о развитии российской навигационной системы ГЛОНАСС, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Рогозина, в 2018 году система вышла на самоокупаемость.

«С этого года мы прекращаем государственное финансирование, потому что эта организация перешла на самоокупаемость», — сказал он.

Вице-премьер добавил, что сейчас системами экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» оснащены 1,8 млн автомобилей в России. До конца года планируется увеличить это число до 3,5 млн машин.