Россия сочла ответ Британии по делу Скрипаля бессодержательным

В постоянном представительстве РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прокомментировали полученные от британской стороны материалы по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает ТАСС.

В постпредстве отметили: «Первое впечатление — британцы не дали ответов на самые важные вопросы, которые мы задавали, полученные от британской стороны материалы нас не устраивают».

При этом в представительстве подчеркнули необходимость более тщательного изучения материалов: «Нам, безусловно, понадобится время для более детального анализа».

Ранее российская сторона назвала начавшуюся в Солсбери операцию по зачистке остатков нервно-паралитического вещества «Новичок» попыткой замести следы и уничтожить доказательства постановочного характера провокации.