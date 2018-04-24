Российские пользователи сообщили о сбоях в работе YouTube и Playstation

Российские пользователи сообщают о сбоях в работе YouTube, Playstation Network, Instagram, сервисов Google и (в меньшей мере) Telegram. Такие данные приводит сервис Downdetector.

Сбой в работе YouTube пользователи фиксировали, начиная с 14 часов по Москве. 43% жалуются на сбои в работе сайта, у четверти проблемы со входом в аккаунт, у почти трети (30%) — с загрузкой видео.

У пользователей Playstation Network не работает чат (43%), есть проблемы со входом в аккаунт (34%), с магазином приложений (21%).

Пользователи связывают проблемы с политикой Роскомнадзора, заблокировавшего миллионы IP-адресов, в том числе адреса Google, которые используются Telegram для обхода блокировки.