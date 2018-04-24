Российские военные провели на Курилах учения

Военные пулеметно-артиллерийского соединения вместе с военнослужащими ВДВ провели учения на одном из островов Курильской гряды. Об этом сообщает пресс-служба российского Восточного военного округа.

Военнослужащие в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы отработали задачи по противодесантной обороне островной зоны. Обороняющихся военных прикрывали вертолеты Ми-8АМТШ, РСЗО «Град» и артиллерийские установки «Гиацинт».

Военные «ликвидировали» десантно-диверсионные силы условного противника и предотвратили высадку десанта. В ходе боевой стрельбы были уничтожены надводные цели, имитирующие корабли условного противника. Огонь корректировали расчеты беспилотников "Орлан-10".