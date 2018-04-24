Российский блогер «объяснил» почему Европа не примет Украину

Европа не примет Украину, пока в стране присутствует национализм и фанатичное отношение к «борцам за свободу».Такое мнение выразил российский блогер Рустем Адагамов на своей странице в Facebook.

«И еще про современную Украину. Хлопци, поймите, что национализм в современном общества это просто пи*дец какая деревня и провинция. Посмотрите на адептов white power в Штатах — это такие тупые толстые реднеки, которые думают, что за их Шарлотсвиллем нет никакой жизни и получают по мордасам каждый раз, когда узнают, что мир на самом деле очень разнообразен», — написал он.

«Вы хотите туда, к ним? Со всеми этими вашими унылыми „борцами за свободу“, убивавшими украинцев, евреев и поляков, а потом годами сидевшими в норах под землей? Вы правда думаете, что чистая, работящая и свободная Европа примет такую Украину? Ну не дураки же вы. Не примет», — добавил Адагамов.

Пользователи бурно отреагировали на резкое высказывание: