Салах сыграет в атаке "Ливерпуля" в матче c "Ромой"

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мохаммед Салах, Роберто Фирмино и Садьо Мане выйдут на поле с первых минут в атаке "Ливерпуля" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с итальянской "Ромой", сообщается на официальном сайте УЕФА.

Первая встреча команд пройдет во вторник в Ливерпуле и начнется в 21:45 по московскому времени.

Полностью состав "Ливерпуля" на предстоящую игру: Лорис Кариус (вратарь), Виргил ван Дейк, Деян Ловрен, Джеймс Милнер, Роберто Фирмино, Мохаммед Салах, Джордан Хендерсон (капитан), Садьо Мане, Алекс Окслейд-Чемберлен, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнолд.

Состав "Ромы": Алиссон (вратарь), Раджа Наингголан, Жуан Жезус, Кевин Стротман, Эдин Джеко, Александар Коларов, Даниэле Де Росси (капитан), Дженгиз Ундер, Федерико Фасио, Алессандро Флоренци, Костас Манолас.