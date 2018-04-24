Самолеты ВВС и ВМС США провели масштабную разведку вблизи российских баз в Сирии

Разведывательные самолеты ВМС и ВВС США в понедельник совершили очередные многочасовые полеты в Восточном Средиземноморье, в ходе которых они осуществляли пролеты вблизи берегов Сирии и расположенных там базы материально-технического обеспечения российского ВМФ в порту Тартус и авиабазы ВКС России Хмеймим, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Так, по их сведениям, вблизи сирийских морских границ и российских баз был зафиксирован полет самолета радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II с бортовым номером 157326, который поднимался с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит. Вслед за ним в понедельник тяжелый американский беспилотник RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, совершил многочасовой полет над международными водами Средиземного моря вблизи морских границ Ливана и Сирии на высоте около 16 тыс. метров.

Кроме того, в понедельник вблизи северной сухопутной границы Сирии в небе над Турцией в течение нескольких часов, встав в круг, курсировал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS с бортовым LX-N90448 номером и позывным NATO09, вылетевший с авиабазы под турецким городом Конья.

Как сообщалось, с воскресенья на понедельник вблизи Сирии также вел разведку беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk. Кроме того, в воскресенье вблизи Сирии были зафиксированы полеты патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168849, взлетевшего с авиабазы Сигонелла, и того же самолета радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II с бортовым номером 157326. В минувшую субботу вблизи Сирии тоже проводил разведку американский беспилотник RQ-4B Global Hawk.

Западные наблюдатели отмечают, что беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk впервые провел разведку вблизи Сирии перед нанесением ракетных ударов по ней США, Великобританией и Францией в ночь на 14 апреля, а затем в последующие дни стал регулярно появляться у ее границ.