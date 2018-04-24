Сара Джессика Паркер отрицает конфликт с Ким Кэтролл

Ким Кэтролл и Сара Джессика Паркер

Конфликт между 61-летней Ким Кэтролл и 53-летней Сарой Джессикой Паркер разгорелся осенью прошлого года. Сначала Паркер заявила, что съемки фильма "Секс в большом городе 3" (Sex and the City) были прекращены из-за слишком больших требований ее коллеги. Кэтролл же вскоре ответила, что все дело было в не очень хорошем отношении к ней команды проекта, а также самой Сары Джессики. И хотя Паркер затем и пыталась наладить отношения с Кэтролл, та была непреклонна и на мировую не шла.

В очередном своем интервью исполнительница роли Кэрри Брэдшоу и вовсе заявила, что между ней и ее коллегой нет никакого конфликта.

Я бы просто хотела напомнить всем, что между нами нет никакой вражды. Я никогда не произносила жестоких и недоброжелательных слов. Я всегда ценила работу Ким и ее вклад. Если она решит не сниматься в третьей части фильма, то я ничего не смогу сделать, чтобы изменить ее решение, и, думаю, мы просто должны уважать ее решение. И это единственное, что я когда-либо говорила об этом.Я никогда не выясняла отношения ни с кем публично и не стала бы этого делать. Люди не должны запомнить нас как двух женщин, которые выясняли отношения на съемочной площадке, потому что этого просто не было. Мы потратили 12 лет своей жизни, чтобы сделать то, что я действительно очень люблю и чем горжусь,

— сказала Паркер.

При этом актриса отметила, что она и ее коллеги по съемочной площадке Кристин Дэвис и Синтия Никсон, которая решила баллотироваться на пост губернатора Нью-Йорка, выразили сожаление относительно того, что съемки фильма все же не состоятся, однако с решением Ким она смирилась.Мы все еще живем в свободной стране, где люди могут делать свой выбор, и бывает, что иногда приходится слышать "нет". И единственный возможный для меня способ ответить на это — просто принять это мнение и уважать его,

— заключила она.