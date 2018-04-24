Сара Джессика Паркер заявила, что никакого конфликта на съемках «Секса в большом городе» не было

Конфликт между звездами сериала и фильмов «Секс в большом городе» продолжается, и Сара Джессика Паркер на этот раз отрицает конфликт с Ким Кэтролл. В последнее время она старалась наладить отношения с актрисой, но та не поддалась.



Всё началось с отказа Кэтролл сниматься в третьей части фильма «Секс в большом городе», что не очень обрадовало ее коллег, которые, кстати, моложе Ким. Паркер обвинила именно Кэтролл в том, что картина не выйдет в свет и даже появились новости о том, что актрисе, сыгравшей Саманту, ищут замену. Паркер заявила, что из-за слишком больших требований ее коллеги были отменены съемки третьей части. Та, в свою очередь, отрицала обвинения и сказала, что просто не хочет сниматься, да и отношения с командой у нее не самые лучшие.

Несмотря на то, что Кэтролл решила раскрыть всю подноготную съемок, рассказав о недоброжелательных отношениях между актерами, исполнительница роли Кэрри Брэдшоу в недавнем интервью заявила, что конфликта никакого и не было.

«Я бы просто хотела напомнить всем, что между нами нет никакой вражды. Я никогда не произносила жестоких и недоброжелательных слов. Я всегда ценила работу Ким и ее вклад. Если она решит не сниматься в третьей части фильма, то я ничего не смогу сделать, чтобы изменить ее решение, и, думаю, мы просто должны уважать ее решение. И это единственное, что я когда-либо говорила об этом».

«Я никогда не выясняла отношения ни с кем публично и не стала бы этого делать. Люди не должны запомнить нас как двух женщин, которые выясняли отношения на съемочной площадке, потому что этого просто не было. Мы потратили 12 лет своей жизни, чтобы сделать то, что я действительно очень люблю и чем горжусь», — сказала Паркер.

Она отметила, что вместе с коллегами Кристин Дэвис и Синтией Никсон, которая решила баллотироваться на пост губернатора Нью-Йорка, выразили сожаление относительно того, что съемки фильма все же не состоятся, однако с решением Ким она смирилась.



«Мы все еще живем в свободной стране, где люди могут делать свой выбор, и бывает, что иногда приходится слышать «нет». И единственный возможный для меня способ ответить на это — просто принять это мнение и уважать его», — заключила она.

Напомним, что в семье 61-летней Ким Кэтролл произошла большая трагедия — ее брат Крис был найден мертвым после пропажи. Убитая горем актриса подтвердила новость, после того, как просила помощи у поклонников в его поиске. Многие друзья и поклонники поддержали Кэтролл и выразили свои соболезнования, в том числе и бывшая коллега по сериалу «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер. Она написала сообщение с соболезнованиями, адресованное Кэтролл, а та любви не почувствовала, лишь очень резко ответила актрисе.

«Дорогая Ким, я посылаю тебе и твоим близким мою любовь и соболезнования в связи с кончиной твоего любимого брата,» — пишет Паркер Кэтролл.

«Я не нуждаюсь в твоей любви или поддержке в это трагическое время… Моя мама сегодня спросила: «Когда эта лицемерка оставит тебя в покое?» Твои постоянные напоминания о себе — болезненное напоминание о том, какой жестокой ты была и продолжаешь оставаться. Позволь мне пояснить, если до сих пор непонятно. Ты не моя семья. Ты не мой друг. Я пишу это, чтобы сказать в последний раз. Прекрати использовать нашу трагедию для восстановления собственного имиджа милой девушки,» — написала Ким в Instagram.