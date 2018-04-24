Системы ПВО на авиабазе Хмеймим сбили неизвестные малоразмерные цели

Комплексы противовоздушной обороны на российской авиабезе Хмеймим у Сирии успешно поразили малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности.

Об этом во вторник вечером журналистам сообщил представитель авиабазы, отметив при этом, что база в ходе отражения атаки не понесла никакого ущерба.

«24 апреля, с наступлением темного времени суток, средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы «Хмеймим» на удалении от аэродрома были обнаружены малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности», - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что штатные зенитные огневые средства российской авиабазы успешно поразили все воздушные цели, при этом ни пострадавших, ни материального ущерба в результате инцидента нет – авиабаза Хмеймим продолжает работать в штатном режиме.