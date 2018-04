«Смерть журналистики»: Пулитцер за пропаганду феминизма, плохих белых и русофобию

На днях в США были названы победители «журналистского Оскара» — Пулитцеровской премии, которой некогда награждали за достоверные расследования, просветительские репортажи и высокие профессиональные качества. В этом же году Пулитцера вручали за достижения в пропаганде феминизма, плохих белых и русофобии. Так, некогда престижная Пулитцеровская премия стала продолжением «Оскара» в кино. О «победителях» — участниках похоронной процессии некогда славной инициативы — сообщается на официальном сайте Пулитцеровской премии.

В стародавние времена, когда русские хакеры еще не взламывали калькуляторы сторожей Белого Дома и не заставляли их голосовать за Трампа, а слово «гомосексуалист» было ругательным, вручение Пулитцеровской премии считалось крайне престижным. Ее удостоился в свое время, например, Эрнест Хемингуэй, а в 1927-м редактор Canton Daily News Дон Меллет получил ее посмертно, после расследования коррупционной связки мафии и чиновников. А в 1970 году, на фоне жесточайшей пропаганды во время Вьетнамской войны, Пулитцеровская премия была присуждена скромному изданию Dispatch News Service за большое расследование массовых убийств мирных жителей американскими солдатами. Даже с началом «новой эры журналистики» эта премия старалась держаться на уровне, не поддаваясь лоббистам педерастии и новой миграционной политики: например, в 2008 году Пулитцера давали за расследование об условиях ухода за ветеранами в военно-медицинском центре Уолтера Рида, где пациентов содержали в полуразрушенных зданиях, а получение медицинской помощи растягивалось на месяцы.

Однако, времена изменились, и некогда престижная премия сначала стала писаться в кавычках, а ныне и вовсе констатировала смерть журналистики на Западе. На фоне огромнейшего количества реально опасных и важных событий в мире, оказавшемся на грани Третьей мировой, главными номинантами Пулитцера стали пропагандистки феминизма, борьбы с «расово плохими белыми мужчинами» и расследования о «русских хакерах».

Итак, главная премия «Служение обществу» досталась New York Times и The New Yorker. Награждены они за «взрывоопасную, эффектную журналистику, которая разоблачила могущественных и богатых сексуальных хищников, включая обвинения против одного из самых влиятельных голливудских продюсеров, привлечение их к ответственности за давно забытые обвинения в принуждении, жестокости и глушении жертв, тем самым подстегивая всемирную борьбу с сексуальным насилием над женщинами». Далее по ссылке мы видим два десятка материалов, которые рассказывают нам весь годичный путь этих изданий от «женщины против Вайнштейна» до открытой пропаганды движения «бабы против Трампа» и феминизма. Конечно, разборки на тему того, кто с кем и как спал в Голливуде, и пропаганда митингов с половыми органами на головах против Трампа — это гораздо «серьезней», нежели убийства мирных жителей американскими солдатами в сирийской Ракке, иракском Мосуле или Афганистане.

Расследованием года стала серия статьей Washington Post, которая была награждена «за целенаправленные и неустанные репортажи, которые изменили ход гонки Сената в Алабаме, раскрывая предполагаемые прошлые сексуальные домогательства кандидата в отношении девочек-подростков и последующие усилия подорвать журналистику, которая разоблачила его». Звучит, и правда, как расследование века. Вот только вся эта история не о тысячах подростков, изнасилованных мигрантами в Британии, а часть одной из самых грязных избирательных кампаний против Роя Мура, противника ЛГБТ (самоназвание сообщества педерастов и лесбиянок) и сторонника дружбы с Россией, которого вел к победе на выборах притащивший в Белый дом Трампа и выжитый неоконами Стив Беннон. Мы рассказывали, как против Мура ополчились оба главных американских лагеря: глобалисты-леволибералы и неоконы. Но Мур уверенно шел к победе, когда вдруг появилась дама в летах, которая «вспомнила», что в 1979 году, когда ей было 14, помощник районного прокурора 32-летний Мур болтал с ней и попросил ее номер телефона, а потом отвез ее примерно на 30 минут к себе домой, рассказал, какая она красивая, и поцеловал ее. Далее еще две дамы заявили, что Мур по молодости приставал и к ним, когда тем было по 16 и 18 лет. За это даже вручили еще одну премию — «лучший комментарий года», которую получил Джон Арчибальд из Alabama Media Group за «лирический и смелый комментарий, который рассказывает об Алабаме, но имеет национальный резонанс в тщательном изучении коррумпированных политиков, отстаивании прав женщин и призыве к лицемерию».

Про «лицемерие», правда, лучше было бы помолчать, «разоблачение» Мура — это была первая часть. Однако далее идут «последующие усилия подорвать журналистику, которая разоблачила его», которые выражются в судебных исках и угрозах судебных исков от команды Мура к «уважаемому изданию». В результате внезапно выяснилось, что одна из «беременных от Мура» оказалась проходимкой, а все, что она сказала, — ложью. Вашингтонка все-таки извинилась, но остальные статьи (которых свыше десятка) ни убирать, ни проверять не стала. В итоге, под самым жестким давлением со всех сторон Мура все-таки «съели», подтвердив, что любовь народа — это не демократия. Демократия — это когда ты устраиваешь Вашингтонскую элиту и их ручные СМИ и НКО. И это было за полгода до «дела Скрипалей», а мы тут удивляемся, как они могут. Там своих топят не менее слабо, не то что «вредных русских».

Однако, вернемся к вручению премии. В номинации «Разъяснительная журналистика» победили USA Today и Аризона Репаблик, за «яркое и оперативное освещение, которое мастерски сочетало текст, видео, подкасты и виртуальную реальность, чтобы изучить с разных точек зрения трудности и непреднамеренные последствия выполнения обещания Президента Трампа построить стену вдоль границы США с Мексикой». В переводе: USA Today, антипод нашего RT, наградили за открытую кампанию против Трампа, по поводу стены против мигрантов, где использовались все доступные для пропаганды в СМИ способы. Притом основной целью, что даже не скрывается, была дискредитация Трампа в глазах американцев. И это теперь «разъяснительная журналистика», чтобы вы понимали.

И, наконец, о русских хакерах. Организаторы премии уточнили, что так как ни одна из историй о «Трампе-агенте Путине» не нашла доказательств, то New York Times и Washington Post не смогли получить за них «Расследование года» и ограничились номинацией «Национальный репортаж» с формулировкой за «глубоко обоснованное и бесстрашное освещение в общественных интересах, что значительно укрепило понимание нации российского вмешательства в президентские выборы 2016 года и его связи с кампанией Трампа». То есть как бы доказать мы ничего не можем, но зато, благодаря высосанным из пальца историям, теперь каждый американец знает о вмешательстве Путина.

Не менее чудесна и номинация «Международный репортаж», где победили сотрудники агентства «Рейтер» за «бесстрашные рассказы о том, что в ходе войны с наркотиками на Филиппинах Дутерте ведет безжалостную кампанию убийств». Притом бесстрашные рассказы из офиса в США в основном рассказывают, как подлый диктатор Дутерте не только назвал самого Обаму сукиным сыном, но и устроил чуть не форменный геноцид своего народа. Правда, там не заметили, что сам «истребляемый» народ проголосовал снова за Дутерте на выборах президента, а его борьбу с наркомафией и ТОЗР ИГИЛ, что местами одно и то же, поддерживают более 70%, включая крайне оппозиционных партизан-маосистов. Это не говоря о том, что уровень преступности на Филиппинах при Дутерте снизился на треть, и он же остановил наступление исламистов. Впрочем, кому нужны эти скучные факты, когда есть живой «диктатор».

И как же могла обойти столь «уважаемая» премия тему «злобных белых мужиков, которые все нацисты». Им отдано две, хоть и не самые главные номинации: «Особенность написания», где премию получил блоггер Рейчел Каадзи Ганса за «незабываемый портрет убийцы Дилана Руфа, используя уникальное и мощное сочетание репортажа, отражения от первого лица и анализ исторических и культурных сил, стоявших за его убийством девяти человек внутри негритянской церкви в Чарльстоне» в 2015 году и «Лучшее фото» Райана Келли из The Daily Progress за фото наезда на людей нациста во время протеста в Шарлоттсвилле. Казалось бы, да, оба описываемых гражданина — моральные уроды, вот только ни одного упоминания о расстреле «белой» церкви со стороны леволиберала в Техасе и уж тем более сообщений, что в Шарлоттсвилле среди защитников памятника генералу Ли были далеко не только нацисты, а в большинстве своем простые южане, включая «Профсоюз чернокожих рабочих», просто нет. Зато во множестве присутствуют фото факельных шествий кучки, которая и дискредитировала все движение «конфедератов».

Если же подвести итог всем победителям номинаций, то станет ясно, куда будет двигаться западная пресса в ближайшее время — в сторону однобокого освещения тем, отказа от неугодных фактов, а то и откровенного вранья. Для подавляющего большинства западных, да и наших либеральных изданий Пулитцеровская премия — это эталон, на который надо ровняться. И этот эталон — не что иное, как надгробие над тем, что когда-то было журналистикой, а теперь выродилось в низкопробную пропаганду уровня комиксов, которая отучила читателя думать и сопереживать, предлагая в качестве замены картинку и прожеванный вывод.