СМИ анонсировали уход Шувалова из кабмина

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов покинет правительство во время майских кадровых перестановок — сразу после инаугурации президента РФ Владимира Путина, сообщает «Дождь» со ссылкой на источники.

По утверждению собеседников телеканала, Шувалову подыскивают новое место, в числе возможных вариантов называют МГУ.

Причиной грядущей отставки Шувалова источники называют его собственное нежелание работать в новом составе кабинета министров. Собеседник «Дождя» в аппарате правительства утверждает, что первый вице-премьер давно просился в отставку у президента Владимира Путина и недавно получил добро. Другой источник заявляет, что Шувалов еще несколько лет назад хотел либо уйти в частный бизнес, либо возглавить Внешэкономбанк.

Пресс-секретарь президента РФ заявил «Дождю», что ему «ничего не известно» об обсуждении уход Шувалова из правительства.