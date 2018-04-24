СМИ узнали о плане Путина увеличить соцрасходы на 10 трлн рублей

Президент России Владимир Путин намерен подписать указ об увеличении расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру на 10 триллионов рублей в течение ближайших шести лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.

По словам собеседников агентства, соответствующий указ планируется подписать сразу после инаугурации Путина 7 мая.

Отмечается, что первоначально предполагалось увеличение расходов на транспортную инфраструктуру на треть, на образование и здравоохранение — на 20%, однако финальные цифры в указе могут отличаться. Компенсировать дополнительные затраты предлагается за счет повышения налогов (например, рассматривается возможность введения 4%-ного налога с продаж) и сокращения финансирования других статей бюджета (в частности, оборонных).

О подготовке администрацией президента новых «майских указов» ранее уже сообщалось. В январе стало известно о поручении Путина проанализировать возможности для увеличения расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру. В ходе выступления с обращением к Федеральному собранию 1 марта президент заявил, что финансирование здравоохранения в России должно увеличиться вдвое, расходы на развитие медицины ежегодно потребуют 4% ВВП, но надо стремиться к 5%.