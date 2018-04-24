Совет Европы пригрозил России мерами за неуплату взносов

Совета Европы может принять меры в отношении России из-за невыплаты взносов в бюджет организации. Об этом заявил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд.

«Есть правило в комитете министров иностранных дел, что если государство-член три года подряд не платит взносы, то комитет должен принимать какие-то действия», — приводит его слова РИА Новости.

Трехлетний период отказа от уплаты взносов истечет для России к концу 2019 года, добавил политик.

В апреле 2014 года Россию лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за присоединения Крыма.