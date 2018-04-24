«Союзмультфильм» хочет помириться с писателем Успенским

Автор «Трое из Простоквашино» писатель Эдуард Успенский обратился в Генпрокуратуру и СК в связи с выходом новых серий мультфильма.
В свою очередь в «Союзмультфильме» надеются на диалог с писателем и дальнейшее с ним сотрудничество, пишет ИА «Политика Сегодня». Читайте по теме
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PR- директор киностудии Анна Усачева заявила, что официальных подтверждений о том, что Эдуард Успенский обратился в Генпрокуратуры студия не получала.
«Были новости со ссылками на адвоката писателя. Пока официально Генпрокуратура не подтвердит, что получила документы, по которым «Союзмультфильм» должен каким-то образом реагировать, мы считаем некорректным обсуждение этой темы в принципе», — сказала представитель студии.
Она подчеркнула, что «Союзмультфильм» ведет переговоры лично с Успенским.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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