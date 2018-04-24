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Страшное ДТП в Харькове: новый свидетель дал показания против Зайцевой


Добавлено: 24 апр 2018 в 19:35, Категория: Украина

Сегодня во время заседания суда свидетель смертельного ДТП в Харькове, 17-летний Алексей Шапошников сообщил, что подозреваемая Елена Зайцева ехала очень быстро и не на зеленый сигнал светофора.

Шапошников отметил: «Перед случившимся, я шел в сторону Сумской. Увидел, что быстро едет машина, при этом точно горел не зеленый. Touareg на Бурсацком спуске начинал двигаться на желтый».

В то же время, он сообщил, что не видел самого удара и не слышал звуковых сигналов, которые якобы подавала Зайцева. При этом он оценил скорость ее авто в 100 км/ч. Шапошников добавил, что после аварии он подбежал к Lexus и помог перевернуть его.

Кроме того, на заседании выступил контролер торгового комплекса Жан Минасян, который отчетливо слышал звуковой сигнал, однако сам момент столкновения также не видел. Кто именно сигналил, он не помнит.

Второй участник аварии Геннадий Дронов в очередной раз отказался давать показания, пока не допросят всех свидетелей.


Фото:
Страшное ДТП в Харькове: новый свидетель дал показания против Зайцевой

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Добавлено: 24 апр 2018 в 19:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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