Страшные цифры озвучены по Донбассу: более тысячи военных покончили жизнь самоубийством

Депутат Верховной рады Александр Третьяков раскрыл плачевные статистические данные, касающиеся военных действий в зоне так называемой АТО в Донбассе.

По его словам, на данный момент более тысячи украинских силовиков, принимающих участие в военной операции в Донбассе, покончили жизнь самоубийством.

Александр Третьяков утверждает, что добровольно уходят из жизни в неделю от двух до трех военных. Помимо того, статистика не включает в себя аналогичные случаи вне зоны военных действий.

«На Украине уже более тысячи человек, которые воевали в АТО и закончили суицидом. Эта война в корне отличается от войны в Афганистане», - сказано в заявлении.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко анонсировал изменение в мае формата военной операции в Донбассе.