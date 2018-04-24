Суд оштрафовал шотландца, снявшего видео с «зигующей» собакой

Суд признал виновным в преступлении на почве ненависти шотландца, научившего «зиговать» собаку и снявшего этот процесс на видео. Об этом передает Associated Press.

Марк Мичен снял на видео мопса своей девушки, которого научил поднимать правую лапу в ответ на высказывание «Sieg heil» и разместил видео в YouTube.

Мичен заявил, что видео было шуткой, однако судья приказал ему оплатить штраф в размере 800 фунтов ($1200).

По мнению шерифа Дерека О’Карролла, видео содержит «угрожающий, антисемитский и расистский материал». Он также заявил, что собака отвечала на фразу «газ евреям», которая повторялась на видео 23 раза.

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Фото: скриншот видео