Сын Черномырдина признан банкротом

Бизнесмен Виталий Черномырдин — сын бывшего главы правительства Виктора Черномырдина признан банкротом. Арбитражный суд Москвы начал процедуру продажи его имущества, сообщает РИА Новости.
В сентябре 2017 года по заявлению банка ВТБ началась первая стадия банкротства — реструктуризация долгов Черномырдина-младшего. Его задолженность перед банком составляла более 304 млн рублей.
Основной кредитор Черномырдина — компания «Северсталь», которой бизнесмен должен около 17,7 млрд рублей.
Эта сумма, как пишет «Коммерсантъ», начала формироваться, когда Черномырдин владел Яковлевским рудником в Белгородской области. В 2013 году рудник взял долларовый кредит в Газпромбанке под его поручительство.
Когда Черномырдин после обвала рубля не исполнил обязательства, долги выкупила «Северсталь» Алексея Мордашова.
На тот момент долг составлял 12 млрд рублей, «Северсталь» выкупила его за 6 млрд. Итоговая сумма включает в себя сам долг и проценты по нему.