Такси Новороссийск Геленджик стало еще доступнее

Геленджик – это один из крупнейших курортных городов России. Он расположен на черноморском побережье, охватывая своим массивом Геленджикскую бухту. Имеется собственный аэропорт, в курортный сезон сюда прибывают тысячи туристов ежедневно, и не все они остаются в этом городе. Многие отправляются далее, в Новороссийск, который расположен примерно в 30 км от Геленджика на северо-запад, являясь еще одним курортным городом. Города соединяет автотрасса, что упрощает переезд, но отнюдь не делает его более комфортным. Автобусы ходят регулярно, маршрутное такси – дешевое, но в сезон транспорт перегружен, свободное место достается с трудом, а поездка в жаре и толкучке приносит дискомфорт. Едва ли кому-то хочется начинать свой отпуск так.

Найти более удобный трансфер позволяет такси Новороссийск Геленджик, которое подъезжает в аэропорт и не вокзал, предлагая отправиться в поездку. Не желая испытывать дискомфорт, люди садятся к частникам, которые обещают самую низкую стоимость такси в 2018 году, но цена в конце маршрута часто оказывается совсем другой, нежели в начале. Рисков, связанных с частниками, существует немало, начиная от риска грабежа, заканчивая авариями – летом за руль ради заработка садятся не только профессиональные водители, многие местные жители занимаются этой сезонной работой, едва получив права. Клиентов хватает на всех.

Можно ли заказать такси из города Новороссийска в Геленджик без риска, и чтобы цена была разумной, соответствовала изначальным словам? Это осуществляется путем обращения в компании, имеющие хорошую репутацию и достаточный стаж работы.

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На практике стоимость, предлагаемая компанией, зависит от выбора транспорта. Можно сэкономить и заказать самый обычный автомобиль, ведь расстояние поездки вовсе не велико. Можно выбрать комфорт-класс или заказать микроавтобус – для группы туристов. На сайте представлены все варианты, а на каком из них остановиться – решать только нам. Выбирайте и звоните, заказывайте путешествие, которое гарантированно пройдет с комфортом и в безопасности!