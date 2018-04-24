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Трамп отметил «открытое и честное» поведение Ким Чен Ына


Добавлено: 24 апр 2018 в 21:50, Категория: Новости на сегодня
Трамп отметил «открытое и честное» поведение Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявил, что руководитель КНДР ведет себя «очень открыто» и «похоже, честно», сообщает РИА Новости.

В ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп подтвердил, что встреча состоится очень скоро, а также отметил, что Пхеньян выражает стремление провести встречу как можно скорее: «У нас будет встреча с Ким Чен Ыном, и это будет очень скоро. Нам сказали прямо, что они хотят встретиться как можно скорее. И это очень хорошо для всего мира». При этом конкретные сроки, а также место проведения встречи президент США не назвал.

Ранее власти КНДР объявили о приостановке ядерных испытаний и запусков межконтинентальных баллистических ракет с 21 апреля. Трамп приветствовал решение лидера КНДР Ким Чен Ына заморозить ракетную и ядерную программу страны. Президент США также подчеркнул, что Вашингтон не шел на какие-либо уступки в отношении Северной Кореи.

Однако вслед за этим источники в Белом доме рассказали, что на предстоящей встрече Дональд Трамп намерен призвать Ким Чен Ына как можно быстрее ликвидировать ядерный потенциал КНДР и посулить взамен некие экономические выгоды.


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Добавлено: 24 апр 2018 в 21:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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