Трамп стряхнул с Макрона перхоть в знак «особых отношений»

Президент США Дональд Трамп на встрече с французским коллегой в Белом доме заявил, что у них с Макроном отличные отношения.

«Все говорят, какие у нас отличные отношения, и это правда», — отметил Трамп.

«Это большая честь, что ты здесь. Кстати, я стряхну этот небольшой кусочек перхоти, этот маленький кусочек», — добавил президент США, смахивая что-то с плеча Макрона.

Трамп отметил, что Макрона «нужно сделать совершенным».

Trump wipes off dandruff from Macron's shoulder: "We have to make him perfect." pic.twitter.com/acVeLaNFUs

— Washington Examiner (@dcexaminer) 24 апреля 2018 г.

Трамп не из брезгливых — взял и смахнул Макрону перхоть с плеча, пояснив: «У нас действительно особые отношения» pic.twitter.com/JsdN9ENsk6

— НТВ (@ntvru) 24 апреля 2018 г.

Трамп публично стряхнул с костюма Макрона перхоть ? https://t.co/IdD21mB5MQ

— Mikhail Golub (@golub) 24 апреля 2018 г.