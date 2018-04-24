У экс-главы штаба Трампа изъяли все материалы по иску Дерипаски

В результате обыска, проведенного у Пола Манафорта — бывшего руководителя избирательного штаба президента США Дональда Трампа — были изъяты все материалы о контактах Манафорта с Олегом Дерипаской, пишет Bloomberg.

В том числе были изъяты показания Манафорта по иску, поданному к нему российским миллиардером.

Обыск проходил в доме Манафорта в июле 2017 года. Его проводил спецпрокурор, бывший глава ФБР Роберт Мюллер совместно сотрудниками ФБР.

Манафорт — известный политтехнолог, работавший, в частности с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

В 2008 году Дерипаска, по данным Bloomberg, выплатил Манафорту 18,9 млн долларов на проект «Черноморское кабельное телевидение» на Украине.

Затем компания Дерипаски подала иск к Манафорту и его помощнику Ричарду Гейтсу, обвинив их в присвоили части этих средств.