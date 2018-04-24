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Убийство карателя и массовое хищение оружия в ВСУ: сводка о военной ситуации в ДНР (ВИДЕО)


Добавлено: 24 апр 2018 в 16:35, Категория: Новости на сегодня
Убийство карателя и массовое хищение оружия в ВСУ: сводка о военной ситуации в ДНР (ВИДЕО)

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

Обстановка на линии боевого соприкосновения остается напряженной.

За минувшие сутки на Донецком направлении украинские оккупационные силы обстреляли районы семи населенных пунктов. Враг выпустил 24 мины из минометов различного калибра, а также вел обстрел из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

На Горловском направлении обстрелу подверглись районы четырех населенных пунктов, по которым враг выпустил 5 мин калибром 82 мм, 198 выстрелов из вооружения БМП, а также применял гранатометы и стрелковое оружие.

На Мариупольском направлении враг обстрелял районы н. п. Коминтерново, Ленинское, Саханка, выпустив три 152-мм артиллерийских снаряда, 150 мин калибром 120 и 82 мм, а также применил вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия.

Всего за сутки украинские бандформирования нарушили режим прекращения огня 25 раз.

Нашей разведкой получены данные о прибытии в зону ответственности 54-й бригады ВСУ комиссии штаба «АТО» с целью проведения проверки несения службы и решения проблемы с ростом правонарушений и воинских преступлений.

Таким образом мы не исключаем усиления обстрелов на Горловском направлении, как это обычно бывает в случае работы представителей вышестоящих штабов боевиков вблизи передовой.

Кроме этого, фактом, подтверждающим данные выводы, является необходимость у командования 54-й бригады поднятия собственного рейтинга в глазах проверяющих, а также отвлечение внимания от постоянных нарушений воинской дисциплины боевиками этого бандформирования.

Так, по нашим данным, 21 апреля в результате неуставных взаимоотношений был убит боец 46-го батальона «Донбасс-Украина» Лобаня П.В.

Однако, с целью сокрытия «неуставняка», повлекшего жертвы, а также исключения возможности страховых выплат родственникам убитого, командованием 54-й бригады официальной версией гибели боевика представлено — самоубийство.

Также, по нашим данным, в настоящее время в зоне ответственности 36-й бригады на Мариупольском направлении работает комиссия ГШ ВСУ. Причиной внепланового приезда комиссии столь высокого уровня явилась большая недостача оружия и боеприпасов в этом бандформировании.

Факт недостачи был выявлен сотрудниками СБУ в ходе обнаружения шести автоматов 5,45 и 5 000 патронов к ним, а также 20 гранат РГД-5 при попытке продажи в Николаевской области и числящихся списанными в бригаде.

В ходе предварительных следственных мероприятий выявлен преступный сговор начальника службы РАВ бригады Розпеновского О. П. и подчиненного ему начальника службы РАВ 501-го батальона Пушанки С. В., которые поставили на поток списание и продажу на территории Украины вооружения и боеприпасов подчиненных подразделений.

В настоящее время сотрудниками СБУ вскрыта недостача еще более 30 единиц огнестрельного вооружения и боеприпасов к нему, четырех гранатометов и даже одного 82-мм миномета.

По данным от наших источников в СБУ, в ходе первых допросов задержанные сообщили, что указанное вооружение продавали через подставных лиц в Вооруженные силы нашей Республики.


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Добавлено: 24 апр 2018 в 16:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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