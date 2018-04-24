Уже более 10 000 работ предоставлено на конкурс Nikon «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ»

Компания Nikon, недавно отметившая столетний юбилей, подводит промежуточные итоги 6-го ежегодного конкурса «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ». Прием конкурсных работ длится уже более двух месяцев.На данный момент на сайте конкурса зарегистрировано 1828 участников. Среди них – фотографы со всей России от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Больше всего материалов на участие подали жители Москвы и Санкт-Петербурга, на оба города вместе пришлось более 550 фотографий.Конкурсанты уже успели загрузить почти 10 тыс. работ. При этом любительские номинации набрали в 4 раза больше материалов, чем разделы для профессионалов. Самой популярной номинацией стала «Гармония мира». На звание лучшего любительского пейзажа по версии Nikon претендуют больше 3 тыс. фотографий. Среди профессиональных фотографов наиболее популярным конкурсным жанром стал портрет. На участие в этой номинации на сайте зарегистрировано более 800 работ.Загрузить свои работы на конкурс «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ» можно до 31 мая 2018 года. Все материалы оценивает экспертное жюри – амбассадоры Nikon. Среди судей fashion-фотограф Олег Зотов, фотограф экстремальных видов спорта Кирилл Умирихин, мастер подводной съемки и фотограф National Geographic Виктор Лягушкин и многие другие.Результаты станут известны 30 июля 2018 года. Среди участников одиночных номинаций экспертное жюри определит главных победителей. В конкурсе фигурируют сразу два Гран-при: флагманская камера Nikon D850 в номинациях для профессионалов и фотоаппарат D7500 в номинациях для любителей. Помимо них, призовой фонд содержит еще 30 наименований – камеры Nikon и объективы NIKKOR.