В Дагестане нейтрализовали готовивших теракт на майские праздники бандитов

В Дербентском районе Дагестана сотрудники правоохранительных органов застрелили двух вооруженных людей, сообщает в Telegram-канале Следственный комитет России.

По версии следствия, в ответ на предложение сдаться мужчины открыли огонь и «были нейтрализованы». СК также выложил на YouTube видео с места перестрелки.

Инцидент произошел в лесополосе.

По имеющимся у следователей данным, погибшие были приверженцами «одной из международных террористических организаций» и собирались совершить теракт на майские праздники.