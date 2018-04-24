В ЕР пообещали уголовное наказание поддерживающим санкции США россиянам

Депутаты Госдумы РФ разрабатывают законопроект о введении уголовной ответственности для физических лиц за соблюдение ими американских санкций в России. Об этом заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, законопроект планируется принять в весеннюю сессию.

Для юридических лиц, сообщил Исаев, предлагается ввести штрафы за исполнение санкций.

«Эта деятельность (санкции со стороны США), с нашей точки зрения, преступная, поэтому никакие санкции, введенные конгрессом США, президентом США не будут действовать на территории Российской Федерации», — пояснил депутат.

Параллельно Госдума и Совет Федерации разрабатывают законопроект об ответе на санкции США.