В G7 заявили о готовности помогать Сирии в случае «политического перехода»

Страны «Большой семерки» станут помогать Сирии в случае, если в стране будет «вызывающий доверие политический переход». Об этом сообщается в совместном заявлении глав МИД G7.

Подчеркивается, что военного решения внутрисирийского конфликта нет. В «Большой семерке» призвали все стороны переговоров в полной мере «включиться в процесс ООН в Женеве». Министры заявляют, что обеспокоены «продолжающейся эскалацией насилия» в Сирии.

В тексте содержится призыв к властям САР, а также к России и Ирану принять меры по защите мирных жителей в стране, которых они якобы «подвергают бомбардировкам». Также повторяется призыв привлечь к ответственности виновных в применении химоружия в Сирии.