В ГИБДД предложили разыгрывать номера авто на аукционах

Генерал-майор полиции, начальник ГУОБДД (ГИБДД) России Михаил Черников рассказал в интервью «Коммерсанту», что госавтоинспекция решила отказаться от выдачи госномеров.

Черников пояснил: «В рамках проекта закона «О регистрации транспортных средств» планируется, что владелец транспортного средства будет выбирать буквенно-цифровое обозначение, которое ему нравится». Конкретизируя, глава ГИБДД уточнил, что розыгрыш автомобильных номеров будет проводиться на аукционах, чтобы не допустить «коррупционных моментов».

Кроме того, ГИБДД рассматривает возможность встраивания в регистрационные знаки электронных чипов, которые помогут усовершенствовать работу фотовидеофиксаторов.

Ранее Черников рассказал о предложениях своего ведомства по изменению порядка проведения экзамена на получение водительских прав.