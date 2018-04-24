В Гусь-Хрустальном запустили новый цветовой фонтан

В Гусь-Хрустальном Владимирской области заработал новый городской фонтан с цветовым оформлением, пишут местные СМИ.

Фонтан оборудовали специалисты из Санкт-Петербурга. Подводная диодная подсветка работает в трёх режимах и меняется в зависимости от времени суток: день — вечер — ночь.

Всю красоту и завораживающее зрелище от игры воды и света сложно оценить по фотографиям и видео, пишет портал Gus-info, а потому рекомендует жителям региона увидеть и оценить красоту фонтана лично.

Чаша фонтана обрамлена гранитными плитами. Художественное решение весьма необычно: тонкие струи из сотен насадок, которые расположены по краю фонтана и направлены к его центру под углом. Посередине находятся ещё 13 форсунок, из которых столбы воды бьют вверх, а высота их регулируется. Все великолепие заключается не только в изяществе водяного каскада, но и в яркой разноцветной подсветке брызг воды в зелёные, красные и синие цвета.

Во Владимире фонтаны откроются к 1 Мая. Сотрудники «Водоканала» уже приступили к их очистке и наладке инженерных систем.

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