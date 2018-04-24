В Иркутске отменили книжный фестиваль из-за санкций против «Русала»

Благотворительный фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» отметил проведение Международного книжного фестиваля в Иркутске. Как сообщила ТАСС PR-директор фонда Елена Вишнякова, это связано с санкциями, веденными Минфином США против бизнесмена.

«Поскольку программы фонда финансируются из личных средств Олега Дерипаски и компаний, попавших в санкционный список, продолжение финансирования благотворительных проектов в ближайшее время оказалось невозможным», — заявила собеседница агентства.

6 апреля США ввели санкции в отношении ряда российских чиновников, миллиардеров и их активов. Под ограничения попал и Олег Дерипаска, а также его компании «Русал», En+, «Группа ГАЗ» и другие.