В Кабинете Министров Украины рассказали о сроках окончания войны на Донбассе

Для того, чтобы в зоне боевых действий на Донбассе был достигнут устойчивый мир понадобится более десяти лет. Такого мнения придерживается заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.Он отметил, что в данном случае речь идет не только о прекращении огня и восстановлении разрушенной во время военного конфликта инфраструктуры, но и о психологическом и моральном восстановлении людей, пострадавших во время боевых действий. На это уйдут многие годы, подчеркнул господин Тука.Следует заметить, что в настоящий момент речь не идет даже о соблюдении так называемого режима прекращения огня на Донбассе. Только за прошедшие 24 часа российско-оккупационные войска 44 раза обстреляли опорные пункты защитников территориальной целостности Украины. В результате пострадали пятеро бойцов ВСУ.