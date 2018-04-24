В Киеве рассказали, что ждет Донбасс после окончания войны

Что ждет Донбасс после окончания войны – свою версию изложил Георгий Тука, заместитель министра по вопросам так называемых временно оккупированных территорий и ВПО Украины.

По словам чиновника, после окончания конфликта Украине понадобятся долгие годы, прежде чем обстановка стабилизируется и можно будет говорить об установлении прочного мира. Тука полагает, что главной проблемой является не уничтожение инфраструктуры, а огромные потери людей.

Как сообщает источник, ранее официальный Киев заявлял о том, что так называемая АТО прекратится в ближайшее время, её последним днем должно стать 30 апреля.