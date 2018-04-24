В Красноярске погибла 13-летняя девочка, уронив в ванну мобильный телефон

В Красноярске в ванной комнате от удара тока включенного на зарядку смартфона погибла 13-летняя девочка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщает пресс-служба СКР по Красноярскому краю.

Родители услышали крик дочери, находившейся в ванной комнате. Сломав замок, они обнаружили тело ребенка с признаками поражения электрическим током.

Возбуждено уголовное дело. Следователи опрашивают родственников погибшей, устанавливают все обстоятельства происшествия.

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