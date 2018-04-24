В Кремле не увидели сходства ситуации в Армении с Майданом

Сравнивать смену власти в Армении с украинским Майданом неуместно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас я уже могу сказать, что проводить какие-то ассоциации с Украиной здесь неуместно», — приводит его слова «Интерфакс».

Песков отметил, что ситуация на Украине в 2014 году и в Армении в 2018-м «совсем разная».

«Вряд ли здесь можно проводить прямые параллели», — добавил он.

23 апреля подал в отставку премьер-министр Армении, бывший президент страны Серж Саргсян. Он пробыл во главе правительства всего неделю.

Отставки требовали протестующие во главе с оппозиционером Николом Пашиняном, чья фракция занимает символические девять мест в 105-местном армянском парламенте.