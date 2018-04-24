В латвийских банках не нашли счетов дочерей Путина

Дочери президента России Владимира Путина не открывали счетов в латвийских банках. Об этом сообщила представитель Комиссии рынка финансов и капитала Латвии Иева Уплея, передает Латвийская общественная телерадиокомпания.

Латвийский банковский регулятор начал проверку, после того как вышел фрагмент книги Майкла Искофа и Дэвида Корна «Русская рулетка: История войны Путина с Америкой и избрания Дональда Трампа».

В книге утверждалось, что советница экс-президента США Барака Обамы Селеста Уолландер в свое время предлагала воздействовать на Путина, раскрыв тайные счета его дочерей в Латвии.