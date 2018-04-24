В лонг-лист «Большой книги» вошли Глуховский и Пелевин

Председатель Совета экспертов национальной литературной премии «Большая книга» Михаил Бутов представил длинный список претендентов на награду, сообщает РИА Новости.

Лонг-лист, который Бутов охарактеризовал как «живой, большой, выдающийся», вошли 41 произведение. В их числе — романы «Посмотрите на меня. Тайная история Лизы» Павла Басинского, «Пятое царство» Юрия Буйды, «Июнь» Дмитрия Быкова, «Душа моя Павел» Алексея Варламова, «iPhuck 10» Виктора Пелевина, «Принц инкогнито» Антона Понизовского, «Прыжок в длину» Ольги Славниковой, «Текст» Дмитрия Глуховского.

Бутов, представляя список претендентов, отметил: «Сезон был необычный. Дело в плотности авторов, от которых ты заранее ждешь, что они будут уместны. Через этот ряд громких имен, кажется, невозможно пробиться, но вдруг начинается странное движение. Эксперты начинают давать отзывы весьма доброжелательные на тексты авторов, которых я и не знал».

Премия «Большая книга» была учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Награда победителю премии составляет 3 млн рублей. Обладатель второго места получает 1,5 млн рублей. Автор, занявший третье место, получит 1 млн рублей.