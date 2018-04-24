В музее ВВС Северного флота открыта новая экспозиция

В филиале Военно-морского музея Северного флота – музее ВВС СФ в посёлке Сафоново Мурманской области в преддверии Дня победы открыта новая экспозиция, посвящённая деятельности военной контрразведки.

Выставка организована музейными работниками во взаимодействии с управлением федеральной службы безопасности России по Северному флоту. Уникальные свидетельства деятельности военной контрразведки демонстрируются впервые. Посетители музея могут ознакомиться с документами, подписанными Феликсом Дзержинским, Иосифом Сталиным и Лавренитием Берией.

Значительный раздел экспозиции посвящен работе Главного управления контрразведки «СМЕРШ» («Смерть шпионам») Народного комиссариата обороны СССР в годы Великой Отечественной войны. В частности, можно узнать о зарождении Всероссийской чрезвычайной комиссии и особых отделов, о деятельности советских агентов в немецких разведшколах.

Часть экспозиции расказывает о работе чекистов по розыску военных преступников и предателей. На всеобщее обозрение выставлены инструкции и другие документы до недавнего времени имевшие гриф «Совершенно секретно».