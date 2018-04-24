В НАБУ поделились информацией по делу о массовом хищении государственных средств

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о завершении досудебного расследования семи подозреваемым в завладении более 247 млн грн. в Администрации морских портов Украины.По данным следствия, должностные лица АМПУ в сговоре с частными лицами в 2015-2016 годах реализовали схему по хищению средств при государственных закупках услуг по дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов.В антикоррупционном бюро сообщили, что среди злоумышленников — семь подозреваемых: экс-глава ГП «АМПУ» (2014-2017 гг); экс-первый заместитель главы ГП «АМПУ» (2015-2017 гг) экс-начальник отдела закупок ООО «АМПУ» (2015-2018 гг); заместитель начальника Одесского филиала ГП «АМПУ» (действующий); директор ООО; бенефициар ООО и бенефициар нерезидента (предприятия-участника преступления).