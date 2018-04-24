В Солсбери начали зачистку остатков «Новичка»

В Солсбери, где в начале марта нашли пострадавших от отравления нервно-паралитическим веществом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, прибыли специалисты для очистки территории от возможно сохранившихся остатков отравляющего вещества, сообщает телеканал Sky News.

Операция проводится под контролем британского министерства окружающей среды. По утверждению экспертов ведомства, следы «Новичка» — Лондон убежден, что Скрипалей отравили этим веществом, разработанным в СССР — могут оставаться в девяти местах, где побывал экс-офицер ГРУ с дочерью, причем сохраняя токсичность.

По данным СМИ, операция по зачистке следов «Новичка» может продлиться несколько месяцев. К обеззараживанию привлекут около 200 военнослужащих.

Между тем посольство РФ в Лондоне объявило это операцию попыткой замести следы — по мнению российских дипломатов, эта зачистка уничтожит доказательства постановочного характера провокации в отношении России.