В Совфеде скорректировали закон об ответе на санкции США

Комитет Совета Федерации РФ по конституционному законодательству представил отзыв на законопроект об ответе на санкции США и других стран, сообщает РИА Новости.

В целом комитет верхней палаты российского парламента поддержал законопроект, однако сделал важную оговорку. Напомним, в случае принятия закона правительство РФ сможет запретить или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, а также запретить или ограничить вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Угроза запрета импорта лекарств вызвала серьезную критику, в том числе в самом кабмине — министр здравоохранения России Вероника Скворцова отмечала неготовность к подобной мере.

В отзыве комитета Совфеда говорится: «Предусмотренные законопроектом меры в части запрета и ограничения ввоза на территорию Российской Федерации лекарственных препаратов, страной происхождения которых являются США и (или) иные иностранные государства, не должны ограничивать доступ на российский рынок лекарственных препаратов адекватной стоимости, исходя из их важности для жизни и здоровья граждан, иных конституционно значимых публичных интересов».

Данный отзыв направлен в профильный комитет верхней палаты по экономической политике, которому также предстоит рассмотреть законопроект.