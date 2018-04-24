В США, после похорон жены, госпитализирован Джордж Буш-старший

После похорон своей супруги, экс-президент США Джордж Буш-старший попал в больницу из-за инфекции, попавшей в его кровеносную систему.

Представитель семьи бывшего президента США Джорджа Буша-старшего Джим Макгрэт отметил: «Президент Буш госпитализирован в больницу Методистского госпиталя города Хьюстон вчера утром после того, как инфекция попала в его кровь. Он демонстрирует положительную динамику в процессе лечения и выздоравливает».

Также, представитель семьи экс-президента пообещал обнародовать новую информацию, как только произойдут изменения.