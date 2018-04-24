«Житомирский бронетанковый завод» выпустил оптимизированный модуль «Дуплет», который предназначен для использования на БМП-2.

Помимо боевых машин пехоты, новое оружие можно использовать для повышения огневой мощи танков Т-64. В «Укроборонпроме» сообщили, что оружейники ЖБЗ оснастили «Дуплет» новым тепловизором и усовершенствованной системой огня. Она позволяет сопровождать цели в автоматическом режиме. Также, она самостоятельно рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь при любых погодных условиях и днем, и ночью.

Отмечается, что главное вооружение «Дуплета» состоит из двух автоматических 30-мм пушек. У них в паре максимальный темп стрельбы достигает 1000 выстрелов в минуту или 16 снарядов в секунду.

Этот шквальный огонь способен гарантированно вывести из строя укрепленные точки, легкую бронетехнику, живую силу и вертолеты.

Инженеры предусмотрели для нового боевого модуля значительно расширенный боезапас. Пушки могут вести стрельбу по очереди, что снижает вероятность их перегрева.

В вооружение «Дуплета» также входят автоматический гранатомет, два пулемета калибром 7,62 мм и четырьмя установками противотанкового ракетного комплекса «Барьер».

Embedded video for В Украине испытали новое оружие «Дуплет»: появилось видео

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