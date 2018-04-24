В зоне АТО неожиданно скончался подполковник ВМС

В зоне АТО в Донецкой области ушел из жизни старший офицер командования Военно-морских сил ВСУ подполковник Дмитрий Щепцов.

На странице ВМС ВСУ в Facebook сказано: «Настоящий патриот Украины Дмитрий Владимирович на своем примере еще в начале 2014 года во время событий в Крыму показал, что такое верность и преданность своей Батькивщине… Сильный духом и мужественный профессионал своего дела — таким флотский офицер навсегда останется в памяти военного моряка».

Командование выразило соболезнования родным и близким подполковника Щепцова. Однако, неизвестно когда и в результате чего он скончался.