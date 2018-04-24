Ведущие судоходные компании мира отказываются от сотрудничества с Россией

Maersk и MSC являются крупнейшими в мире судоходными компаниями, которые специализируются на перевозке контейнерных грузов. И доля российских грузов в списке этих компаний с момента введения новых санкций против России снижается, не по дням, а по часам.Так, на сегодняшний день датская компания Maersk полностью приостановила обслуживание российских клиентов, быстрее всех остальных, среагировав на пожелания Минфина США. Что примечательно, именно эта компания обслуживала монополию Олега Дерипаски “Русал”, осуществляя перевозку алюминия по всему миру.Швейцарцы же MSC, оперирующие более чем 500 судами, распорядились по всем филиалам прекратить сотрудничество с физическими и юридическими лицами, перечисленным в санкционном списке США.Собственно, на фоне того как одни санкции нарушают, другие их соблюдают, что не может не радовать. Причем соблюдение санкций такими гигантами контейнерных перевозок может поставить под удар множество отраслей в самой России, напрямую зависящих от морского сообщения со странами-заказчиками той или иной продукции.